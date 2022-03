Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte elsőként a megjelenteket. Hangsúlyozta: nehéz időket élünk, a járvány után jött most a szomszédos háború, melynek hatásait Kecskeméten is érezzük már a menekültek kapcsán. Ezért is fontos most a mentális egészség, melyet nagyban segít a Tavaszi Fesztivál, mint kulturális táplálék. Talán most minden eddiginél fontosabb, hogy az emberek kikapcsolódjanak, feltöltődjenek érzelmileg.