A CédrusNet Gondoskodó Szolgálatánál jelentkezhetnek azok, akik önkéntesként tudnak segíteni az adományok szállításában, rakodásában, vagy akár tolmácsolásban, a menekültek ellátásában. Farkasné Prepszent Tündétől, a CédrusNet irodavezetőjétől megtudtuk, közel ötven önkéntest regisztráltak, köztük tolmácsokat és orvosokat is, más szállást ajánlott fel. Mindenkinek rögzítik az elérhetőségeit, és telefonálnak, ha szükség van a segítségükre, azaz a szolgálat koordinál és összeköti az igényeket a felajánlásokkal. Diszpécsereiket a 06 20 556 3402-es és a 06 70 798 3516-os telefonszámon lehet hívni reggel 8 és este 7 között, ezen információt tudnak adni az adománygyűjtéssel kapcsolatban is. Napi negyven hívás az átlagos, de ez is emelkedik, ezért immár két kollégájuk kezeli a telefonokat. Farkasné Prepszent Tünde kiemelte: tényleg elképesztő összefogás tapasztalható Kecskeméten, amit nagyon jó látni. A Gondoskodó Szolgálat facebook-oldalát is érdemes követni az aktuális hírekért.