A hírportálunknak adott exkluzív interjúban megerősítette: költőként körülbelül 3.500 szerzeménynél jár, és a közösségi médiában tavaly levezényelt projektje (gyerekek által bedobott egy-egy szóból írt egyénileg címzett verseket) körülbelül 440 költeményt eredményezett. Ezeket hamarosan kötetben is megjelenteti, jubileumi, sorban tizedik kiadványaként. A kötetek mellett online ugyancsak publikál: gyermekversei 1,2 milliós olvasottságnál járnak honlapján, a cerkafirka.atw.hu-n.





— Sok olyan ember él a városban, aki legalább ennyire megérdemelné ezt a címet, ezért megelőlegezett bizalomnak érzem és azt gondolom, hogy továbbra is meg kell dolgoznom érte — mondta mosolyogva. Hozzátette: bár a kitüntetés miatt kapott kisebb kritikákat - amiben a pályafutását általa is nagyra tartott helyiekkel vetették össze -, egyetértett felvetésünkkel arról, hogy a szakmai munkán felül a közösségért is dolgozni kell, és ezt művészként sikerült megugrania. Örül annak, hogy mind a költeményei, mind pedig az együtteseinek (Country Road, Tábortűz Zenekar) munkái messze átlépik a város, sőt, gyakran az ország határát is.