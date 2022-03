A csoport szakmai vezetője, Hofmaiszter Anikó így foglalta össze: – Nem volt egyszerű az elmúlt időszak, a pandémia rányomta a bélyegét az együttesünk életére. Amikor csak lehetett, folytattuk a próbákat, de sok rendezvény, így fellépés is elmaradt. Ennek ellenére folyamatosan szélesítettük repertoárunkat. A felnőttek jelenleg hat koreográfiát sajátítottak el, a legkisebbekkel játékfűzést tanulunk, és az iskolások is most tanulják a második táncot. Terveink szerint részt veszünk solti városi rendezvényeken, legközelebb egy húsvéti programra készülünk a Vécsey parkban. Jó kapcsolatot ápolunk a környékbeli települések, Kunszentmiklós, Adacs, Szabadszállás, Fülöp­szállás és Szalkszentmárton néptánccsoportjaival. Kölcsönösen meghívjuk egymást rendezvényeinkre.