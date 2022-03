„A Bérci Ház kapualjában nyolc 16 literes bográcsban rotyogtak a hallevek. Önmagában nem is olyan nagy hír ez, hiszen a bajai halászléfőző bajnokoknál nem ritka a bográcsozás, ekkora mennyiségben sem” – mondta Martonosi Attila.

– Igazi ízhajításra készültünk, kutatva, hogy a bajai halászlé legfőbb alapanyaga, a ponty milyen ízű lehet, ezt miképpen lehetne meghatározni. Pontyíz? Természetesen ahhoz, hogy ezt megtudjuk, először meg kell kóstolnunk és rögzíteni a tudatunkban a lé ízét. Nekünk, bajaiknak ez benne van a vérünkben, sokszor infúzió helyett is ezt kapnánk, mert jókedvre derít minket, a hozzáadott kadarkával együtt – tette hozzá Martonosi Attila. Az ötletgazda arról is beszámolt, miért is nevezik ízhajlításnak.