Iskolás évek

Kiskunmajsáról Rácz András Mátyásné Csóti Katalin régi iskolásképével nosztalgiázna. A kiskunfélegyházi mezőgazdasági technikumba járt. A fotó 1968 májusában készült a diákokról. Többek között a képen látható: Bakos Sarolta, Nemcsok Dezső, Csóti Katalin, Fekete Sándor, Gulyás Ilona, Némedi Varga József, Rada Antal, Fehér Tibor, Gavricza Zoltán, Szalkai Szabó Franciska, Zsán-Klúcsó Erzsébet és Abonyi Jakab.

Múlt emlékei

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes több mint százéves fotóján a Kecskeméti 48-as Kör, illetve a Párt tisztségviselői és elnöksége látható. Az 1913-as fényképen ülnek, balról-jobbra: S. Kovács István alelnök, dr. I. Szabó László pártelnök, Csősz József elnök, Tóth Lajos alelnök, Tóth Zsigmond pénztárnok. Álló sor: Móczár Gábor háznagy, Domokos Péter jegyző, dr. Szigethy Zoltán jegyző, Bóka Gyula alelnök, Herczegh György ellenőr és dr. Orbán Ferenc titkár.

Diáklányok

Páhiról Andrássy Gyula feleségének, Makány Máriának szeretne kedvezni ezzel a régi iskolás fotójával. A házaspár 65 évvel ezelőtt kötött házasságot, azóta élnek szeretetben. Az 1953-as felvételen Makány Mária (jobbról) mellett Tóth Mária, Tóth Katalin és Szűcs Éva áll.