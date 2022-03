Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk. Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2000 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

Olvasói fotó

Katonalovak patkolása

Kecskemétről Kovács István József régi fotója több mint százéves, nagyapja emlékét idézi meg. Sebők János (balról az első) kovácsmester, díszkovács, Jászladány község híres kovácsa volt. A felvétel 1914. április 20-án készült róla Budapesten a katonalovak patkolásakor. Olvasónk, aki ismert költő, a Falukovács című elbeszélő költeményét nagyapjáról írta.

Olvasói fotó

Tánciskola

Szankról Kószó Ferenc két fotója szorosan összetartozik. 1960 márciusában tartották a tánciskolai vizsgát, melyet Bodor Balázs tánc- és illemtanár tartott, minden alkalommal Kiskunmajsáról, 30 kilométerről járt át oktatni egy 125 Csepel motorkerékpárral. Feleségével szaxofon- és cintányérkísérettel tették még hangulatosabbá az órákat. Olvasónk akkoriban még tázlári lakos volt. Aznap 52-en vizsgáztak le, egy fotóra nem fértek rá, így két felvétel örökítette meg a lelkes csapatot.