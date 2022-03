Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 394 782 fő, közülük 6 169 995 fő a második, 3 810 898 fő már harmadik oltását is felvette. 2037 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 789 581 nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 051 emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 595 008 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 150 522 főre csökkent. 3610 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 136-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, csökken a fertőzöttek és a kórházi betegek száma. Az oltásra folyamatosan lehet időpontot foglalni, és márciusban is minden csütörtökön, pénteken, szombaton lesznek oltási akciónapok. Az 5-11 éves korosztályban közel 90 ezren, a 12-17 éves korosztályban 276 ezren vették fel az oltást – írja a koronavirus.gov.hu.

Fotó: koronavirus-gov.hu