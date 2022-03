Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 402 359 fő, közülük 6 186 939 fő a második, 3 843 426 fő a harmadik, 258 423 fő már a negyedik oltását is felvette. 2654 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 851 871 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 470 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 706 726 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 99 675 főre csökkent. 1865 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. Ma délután, pénteken és szombaton is lesz oltási akciónap – írja a koronavírus.gov.hu.

Bács-Kiskunban az elmúlt napon 124 új fertőzöttet regisztráltak.





A járvány kezdete óta összesen 93298 fertőzöttet regisztráltak a megyében.