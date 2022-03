Mint arról mi is beszámoltunk, a beoltottak száma 6 402 207 fő, közülük 6 186 672 fő a második, 3 842 718 fő a harmadik, 257 286 fő már a negyedik oltását is felvette. 2906 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 849 217 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 40 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 45 430 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 703 932 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 99 855 főre csökkent. 1873 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 55-en vannak lélegeztetőgépen. A járvány ötödik hullámának leszálló ágában vagyunk, ezért kormány kivezette a járványügyi korlátozásokat és megszűnt a maszkviselési kötelezettség. A regisztráció és az időpontfoglaló folyamatosan nyitva van az oltáshoz, csütörtöktől-szombatig pedig újabb oltási akció lesz. A gyermekek oltása is folyamatos, a 12-15 éves korosztály 24%-a, a 16-17 évesek 63%-a felvette az oltást – írja a koronavírus.gov.hu.

Bács-Kiskunban az elmúlt napon 136 új fertőzöttet regisztráltak.





A járvány kezdete óta összesen 93174 fertőzöttet regisztráltak a megyében.