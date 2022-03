– A sportközpont koncentrált fejlesztési program keretein belül valósul meg, amelynek az első üteme a műfüves pálya létesítése lesz. A második ütemben a központ egy kerítést kap parkolóval, világítással, valamint a meglévő öltözőépület is teljes felújításon esik át. A harmadik és egyben záró ütemben egy kiszolgáló épületet alakítanak ki és egy kis játszóteret is építenek. Várhatóan a nyáron megtörténhet az új műfüves játéktér átadása is, amelyet 180 igazolt játékos használhat – mondta a polgármester.