– Ebben a projektben is megvalósult, hogy a tervezéstől a kivitelezésig, a műszaki ellenőri feladatok ellátásán keresztül minden tevékenységet helyi vállalkozások végeztek, így a projekt a helyi gazdaságfejlesztéshez is hozzájárult. Tekintettel arra, hogy a mini bölcsőde és a védőnői szolgálat egy ingatlanon található, az óvoda mellett, így egy olyan települési központ jött létre az iskolától 200 méterre, ahol a szülők a kisgyermekeik ellátását egyben oldhatják meg egy kevésbé forgalmas úton. A működési engedély kiadása folyamatban van, a helyszíni szemle április 4-én lesz. A dolgozókat április 28-án vesszük fel, a pályáztatás folyamatban van. A tervezett indulás május másodikán lesz. Jelenleg a jelentkező gyermekeket várjuk a beíratásra – tájékoztatta portálunkat Felső Róbert polgármester.

Hozzátette, hogy a nagy problémát az jelenti, hogy őket a jogszabály azzal hogy a településen több mint 40 három év alatti gyermek van, kötelezte a mini bölcsőde létesítésére.

– Már 110 három év alatti gyerekünk van. Felvenni csak olyan gyereket jelent, ahol a szülők dolgoznak, nálunk viszont a szülők nagy része olyan nagycsaládos, ahol az anyuka otthon van, tehát nincs munkahelye. Azért szerveztük meg már most az átadást, mert szeretnénk felhívni a környező települések figyelmét, hogy ide fölvehetünk nem csak csanádi gyermekeket. Mivel Baján is van gond a bölcsődei férőhelyekkel, Sükösdön is telt ház van. Szerettük volna, hogy tudjanak róla a környéken mielőbb, hogy itt elkészült egy nagyon szép épület. Tehát várjuk a jelentkezéseket vidékről is – mondta a polgármester.