Dallos Gyula a legfontosabb célok között említette a fiatalok számára a lovas kultúra oktatását, a lovas versenysport erősítését, valamint a terápiás lovagoltatás szerepét.

– Az Antall-kormány idején volt tornateremprogram, amikor több mint ötszáz tornaterem épült négy esztendő alatt. Most volt az uszodaprogram és következik a lovardaprogram. Számításunk szerint kormányzati támogatással az első gyors ütemben négy-ötszáz fedett lovarda épülhet, ami alapfeltétele az oktatásnak. Elkezdődött a lovas tanárok képzése, ami szintén nagyon fontos eleme a programnak – mondta Lezsák Sándor, aki hozzátette: a lovaspolgárőr-képzés is kiteljesedhet. Elhangzott: a lovasoktatás hamarosan a kiskunmajsai Tomori gimnáziumban is megkezdődhet.