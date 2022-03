– Nagy öröm ez számunkra, és szívesen segítünk az alapozásnál. A fizikai munkához meg hozzászoktam életem során – mondta el Szalai Ferencné. A 83 éves Gulyás Anna is ásót ragadott, és arról mesélt, hogy egy régi álma valósul meg a Lourdes-i barlang és a keresztút megépítésével.

– Egy település önkormányzatának nemcsak az a fontos, hogy a közterületek fejlődjenek, hanem az is, hogy az egyházközség birtokában lévő területek is – mondta Á. Fúrús János polgármester, aki hozzátette: a kerítés felújítása, a homlokzat megvilágítása, a veszélyes fák kitermelése és újak ültetése is közös munka volt az egyházközséggel.

A Jézus szíve templom kertjében már állnak annak a keresztútnak a stációi is, amit a júniusi templombúcsú idején szeretnének felszentelni. A 14 állo­másos kálvária domborműveit Barka Melinda porcelánkészítő és keramikus készíti.