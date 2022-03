Hangsúlyozta, hogy az oktatás területén csak az elmúlt öt évben 2,8 milliárd forintnyi fejlesztés volt. Ez részben az épületek rendbetételére vonatkozik, részben a felszereltség korszerűsítésre.

—Ha megnézzük, hogy ezeket az iskolákat, az egyházi iskolákat, a szakképző intézményeket és a felsőoktatást, akkor a választókerületben több mint kilenc milliárd forintnyi fejlesztés történt, vagy történik most is. A főiskolánkat újítjuk föl, általános iskolákat fejlesztünk, azt a négy egyházi iskolát is korszerűsítjük, megpróbáltuk az oktatás területén elérni azt, hogy megfelelő körülmények között tudjanak tanulni a diákok és dogozni a pedagógusok. Ugyanígy van ez az egészségüggyel. Amellett hogy a Bajai Szent Rókus kórházban megépült az új épület és nagyon sok más fejlesztés is van most folyamatban ami elsősorban nem építkezést jelent, hanem a korszerű orvosi műszerek beszerzését, mint például,hogy Baján lesz csontritkulás vizsgálat is , ami miatt eddig Kiskunhalasra kellett utazni — mondta Zsigó Róbert.