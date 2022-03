Kastély Attila nevelte fel azt a 160 kilós hízót, amelyet feldolgoztak szombat délelőtt az Akasztói Borbarát Borrend tagjai. Kastély Attila hírportálunknak elmondta, három hete jött a gondolat, hogy közösségi disznóvágást kellene tartani. Azonban lassan vége a szezonnak, így sietni kellett a szervezéssel. Még márciusban beleférnek, vélték az akasztóiak, így 19-én reggel összejöttek, hogy levágják a jószágot. A borrendi tagok dolgoztak, ők hívtak vendégeket, akik reggelre hagymás vért, délben hurkát és kolbászt, vacsorára orjalevest és töltött káposztát ehettek.

Gubán Gyula, a borrend elnöke is részt vett a rendezvényen. Mint mondta, közösségerősítő szándékkal tartották meg a disznóvágást. Évek óta szervezi a borrend a hagyományos kései szüretet, évtizedek óta a klasszikus borversenyt. Ilyen alkalmak jó lehetőségeket biztosítanak a tagoknak a vélemények kicserélésére. Most a szőlőtermesztőket, ugyanúgy, mint más szektorok termelőit, erőteljesen érinti a háború. Az ellátási láncok töredeznek, az import akadozik. Ez például a műtrágya vagy akár a permetszerek drágulását is okozza.

A nitrogéntartalmú műtrágya rövid idő alatt a háromszorosára drágult. Ennek következtében emelkednek a költségek, ezek kihatnak majd a szőlő árára is. A felvásárlási ár ugyanis nem lehet kilónként 100 forint alatt, mondta Gubán Gyula. Azaz, akár 30 százalékos is lehet az emelkedés aránya. Bár a kiskereskedelmi láncok esetében már érzékelhetőek a borárak változásai, azonban ez a folyamat még az elején tart az elnök meglátása szerint. Szombat délben az akasztói disznóvágás vendége volt Nagy István agrárminiszter, aki a kiskőrösi agrár­expó megnyitója után Budapestre tartva megállt Akasztón. Itt friss pecsenyével kínálták őt a Röff and fröccs rendezvény résztvevői.