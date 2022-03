Az elmúlt években több jelentős fejlesztés valósult meg a halasi önkormányzat többi főzőkonyháján is. Fejlesztették a Kuruc vitézek téri főzőkonyhát fejlesztették, tízmillió forint értékben újult meg a konyha eszközállománya, új üstökre és sütőkre cserélték a három évtizede használatban lévőket, majd az épületet is felújították helyi vállalkozók segítségével, az önkormányzat által biztosított forrásból. Lecserélték az elektromos hálózatot, a víz- és szennyvízvezetékeket, valamint új burkolatot kapott a főzőtér.

Teljesen megújult és modern eszközökkel szerelték fel a Bernáth Lajos Kollégium konyháját, amelyet a város előtt visszavett korábbi üzemeltetőjétől.

Az 50 milliós beruházásnak köszönhetően akár ezer főre is tudnak főzni.

Nemcsak főző, hanem tálalókonyha is működik a kollégiumban, ami az ott lakó gyermekeken kívül a Fazekas Mihály Általános Iskola diákjait és pedagógusait is ellátja, de részt vesznek a pirtói szociális étkeztetésben is.

Rendkívüli ülésen döntött a kiskunhalasi képviselő-testület arról, hogy az önkormányzat részt vesz a nemzetgazdasági miniszter által az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására hirdetett pályázaton, amin

tizenöt millió forintos támogatást nyert el a város a Lomb utcai önkormányzati főzőkonyha korszerűsítésére, ahol új, diétás konyhát alakítottak ki.

A pályázat legfőbb célja az önkormányzati tulajdonú, fenntartású és működtetésű bölcsődei vagy óvodai gyermekétkeztetést szolgáló konyhák kapacitásbővítése, infrastrukturális fejlesztése volt. Lehetőséget biztosított továbbá a korszerű táplálkozást segítő technológia kialakítására és eszközbeszerzésre is, tekintettel a modern táplálkozást segítő eszközök, gépek költségeire. A pályázat önerejét, közel ötmillió forintot a város költségvetésének terhére biztosította az önkormányzat.