– Tizenkét évvel ezelőtt a magyar kormány úgy határozott, hogy a teljes közigazgatást átszervezi, úgy épület állományában, mint informatikai háttérben és a kollégák képzésében. A második generációs kormányablak rendszer kiépítése 2014-ben kezdődött, bővítve a szolgáltatások körét, emelve azok minőségét, tovább növelve az ügyintézés hatékonyságát. A ma átadott kerekegyházi létesítmény a 314. a sorban. Tizenhét olyan okmányirodánk maradt, melynek átalakítását a jövőben fogjuk elvégezni, ebben az évben még négy kormányablak készül el – fogalmazott beszédében dr. György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára.

Kormányablak rendszerünk, szolgáltatásaink színvonala ma már európai szinten is egyedülállónak számít

– folytatta az államtitkár.

– Tovább javítjuk a digitális szolgáltatásokat, hogy minél több ügytípust lehessen otthonról intézni. Néhány héttel ezelőtt indult be az állami változáskezelő szolgáltatás, amely 4,5 – 5 millió embert érint. Emellett négyszáz olyan berendezést telepítünk a kormányablakokba, a postahivatalokba, ami tizennégy ügykörben képes kiszolgálni az ügyfeleket emberi kéz érintése nélkül.

– Kerekegyháza az elmúlt tizenkét évben dinamikus fejlődésen ment keresztül. A megyeszékhelytől alig tíz kilométerre fekvő város, választókerületem egyik fontos településévé nőtte ki magát – emelte ki köszöntőjében dr. Salacz László országgyűlési képviselő. – Az oktatás megújult intézményei mellett mára már a közigazgatásnak is van egy méltó székhelye. A most átadásra kerülő létesítmény Bács-Kiskun megye tizenkilencedik kormányablaka. Kerekegyháza sikereihez a lehetőségek továbbra is adottak, hiszen a megyei Település-, és Területfejlesztési Operatív Program Plusz keretében hatalmas fejlesztési forrás áll az önkormányzat rendelkezésére