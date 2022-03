Boldoczki Sándor zenetanár lett Kiskőrös új díszpolgára

A város új díszpolgára a településen szinte mindenki által jól ismert és tisztelt Boldoczki Sándor lett, aki 1944. november 2-án született egy erdőtelki, négygyermekes evangélikus családban. A Petőfi Általános Iskola elvégzése után a cipőfelsőrész-készítő szakmát tanulta ki, majd a helyi gimnáziumban érettségizett a felnőttoktatásban. A szegedi Tömörkény István művészeti szakközépiskola zeneművészeti tagozatán trombita-, szolfézs-, ütőhangszer- és korrepetációs ismereteket tanult, majd elvégezte a szakmai tagozatot. Ezt követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán zene- és énektanári képesítést szerzett, 1975-ben alsófokú trombita, szolfézs és általános iskolai énektanár szakon kapott oklevelet. Filus Lajos karnagynál kezdett el trombitán játszani a MÁV gyermekzenekarban. Ezek az emlékek inspirálták arra, hogy az állami zeneiskolákban zene­tanárként oktasson.



Kiskunmajsán és Kiskőrösön is fúvószenekart szervezett.

1981-től a kiskőrösi zeneiskolában tanította a jövő rézfúvós nemzedékét, több, országos, illetve nemzetközi hírnévre szert tett növendéke köszönheti neki a biztos alapokat, így például fia is, Boldoczki Gábor, aki világszerte ismert trombitaművész.

Ma is több volt tanítványa játszik híres fúvószenekarokban, de Kiskőrösön is egykori növendékei többsége szólaltatja meg a rézfúvós hangszereket, például Kiskőrös Város Rézfúvós Zenekarában, az evangélikus és a baptista egyházközösségek zenekaraiban. 1981-től vezette az általa szervezett Kiskőrös Város Fúvószenekarát is. 1987 körül mazsorettcsoportot is létrehozott. Egy ideig a zeneiskola igazgatója volt, ebben az időben indult be az orgonaoktatás, a néptánc, a balett, a modern tánc tanítása is az intézményben. 2018-tól egyházközségében presbiteri munkát is végez. Nős, felesége a KEVI gimnáziumának nyugalmazott matematika–fizika szakos pedagógusa. Két fiút neveltek fel.