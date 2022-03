– Társaságunk a kivitelezővel feltételes szerződést írt alá, ami azt jelenti, hogy az csak a forrásbiztosítást követően léptethető hatályba. A kivitelezés tényleges kezdetéről is csak a források rendelkezésre állása esetén tudunk információt nyújtani. A tervek szerint a szerződés hatályba léptetését követően a kivitelező 15 hídgerenda cseréjét, a szélső tartók felett új pályalemez építését, új kereszttartók beépítését és ezzel együtt a híd teljes körű felújítását is elvégzi. A munkálatok alatt várható majd sávlezárás és sebességkorlátozás, ezek pontos rendjéről is csak a munkálatok tényleges kezdetekor tudunk részletesebb információkat adni – nyilatkozta hírportálunk megkeresésére Pécsi Norbert Sándor, a Közút kommunikációs osztályvezetője.