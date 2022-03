A Szombathelyen megtartott rangos szakmai megméretésen Beke Zsófia és Vörös Fanni képviselte az iskolát. A döntőben az első három helyezettet hirdették ki, ez alapján Beke Zsófia 2. lett. A zsűri értékelése szerint Vörös Fanni is méltán bízhat a jó eredményben, de még várnia kell a helyezésére. Felkészítésükben Miklós Árpád művészeti tanár vett részt.

A verseny tapasztalatairól a két tanuló közösen mesélt. A versenyre már előfeladatot is vinniük kellett, egy parafrázist, amelynek lényege, hogy más művészek műveiből kiindulva kellett egy önálló munkát alkotniuk. Meg kellett változtatni az eredeti képet önálló elképzeléseik szerint, saját gondolataiknak megfelelően, de meg kellett tartani mintákat az eredeti műből, hogy maradjanak utalások az eredeti alkotásra.

Beke Zsófia előfeladatként Chaim Soutine francia festő Little Pastry cook című alkotását, míg Vörös Fanni szintén egy francia festő, Gustave Courbet Self Portrait with Pipe című művét választotta.