– Ígéretet kaptam arra, hogy a város közigazgatási határánál is rendeződhetnek az áldatlan állapotok, amit vélhetően az áthaladó forgalomban résztvevők okoznak a szemeteléssel – nyilatkozta hírportálunknak az alpolgármester, aki beszámolt arról is, hogy Balotaszállás és Pirtó térségében is köztéri kamerákat helyezett el a közút a forgalmasabb helyeken. A közútkezelő az illegális hulladéklerakók végleges felszámolása és a szemetelők visszaszorítása érdekében építette ki a kamerás megfigyelőrendszert.