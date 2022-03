Varga György polgármester köszöntőjében emlékeztette a jelen lévőket arra, hogy az óvoda átadásakor már tervezték az udvar berendezését, és nagy öröm, hogy pár hónapon belül újra sikeresen pályáztak.



‒ Nem olyan régen, amikor az óvodát adtuk át, akkor hangzott el, hogy már csak egy dolog hiányzik, egy jó játszótér. Így váljon valóra minden álmunk, mert egy esztendőn belül ez valóra válhatott ‒ kezdte köszöntőjét Varga György polgármester.



Az eseményen a beszerzett kommunális eszközöket is bemutatták, amelyek a falu működését segítik elő. Közel 15 millió forint támogatást nyertek minikotrógép, robbanómotoros kőtörő gép és fűnyíró adapter vásárlásra, szintén a Magyar Falu Programban.



‒ Mindenki aki különböző problémákat, feladatokat akar megoldani, az tudja, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre. Minél modernebb, fejlettebb eszközökkel tudunk dolgozni, az egyre hatékonyabb és egyre inkább az életünk segítését szolgálja ‒ fogalmazott az elöljáró. Végül megköszönte a kormánynak és Zsigó Róbert államtitkárnak, Baja és térsége országgyűlési képviselőjének a segítséget és a lehetőséget, hogy pályázhattak a Magyar Falu Program keretében.



Zsigó Róbert köszöntőjében a térség egyik legszebb óvodájának nevezte a szeremlei Bóbita Óvodát és emlékeztetett arra, hogy az óvoda átadásánál arra tett ígéretet, hogy egy szép játszótér is épül hamarosan.



‒ Amit ígértem, azt próbáltam betartani, mert valóban rendben van az óvodaudvar, van itt egy játszótér. A következő volt a közterületek rendbetételét segítő eszközök. Most valóban itt vannak ezek is, sikerült beszerezni. Jogos elvárás minden településen élőnek, hogy az önkormányzat tartsa rendben a közterületeket. A kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt esztendőkben az volt, hogy fejlesszük a településeket, a kis településeket is. Természetesen még nagyon sok dolgunk van hátra, de azt gondolom, hogy amit elvégeztünk, arra mindannyian büszkék lehetünk. Ha ebben a munkában továbbra is szükségük van rám, akkor állok rendelkezésükre. Nagy tisztesség önökkel és önökért dolgozni ‒ mondta Zsigó Róbert.