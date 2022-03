Közép- és Kelet-Európában, köztük hazánkban is, szintén szokás, hogy az urak virággal és csokoládéval lepik meg az életükben jelenlevő hölgyeket. Elsősorban családtagjaikat és kollégáikat, de sokan gondolnak azokra a hölgyekre is, akikkel tudják, hogy aznap találkozni fognak, számukra is készülnek egy szál virággal.