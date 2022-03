A fehér gólyák elsősorban lakott területek elektromos hálózatának kisfeszültségű oszlopain fészkelnek. A közvetlenül az oszlopfejre épített fészek rendkívül balesetveszélyes, könnyen okozhatja a felnőtt gólyák és a fiókák halálát áramütés. Ráadásul az áramellátást is veszélyezteti. A gólyafészek-emelők (másnéven gólyakosarak) ezt a problémát küszöbölik ki.

Az oszlopra szerelt állványokon a madarak a vezetékektől biztonságos távolságban építhetik a fészküket.

Mivel a gólyák hosszú évekig használják ugyanazt a fészket, minden évben hozzárakva egy kicsit, így az több mázsás súlyúra is nőhet. Mint írják, az óriási méretű fészek megbillenhet, megcsúszhat, de az is előfordul, hogy az oszlopfej nem bírja el a nagy súlyt és a fészekanyag mennyiségét kell csökkenteni. Időnként pedig a már meglévő gólyakosarakat is cserélni kell.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság idén 38 helyszínen kérte az áramszolgáltató beavatkozását a működési területén, ebből 34 esetben volt szükség új fészekmagasítóra, ezeket az áramszolgáltató és a nemzetipark-igazgatóság biztosította.

A gólyakosár meglehetősen robosztus építmény, hiszen nagy tömegű fészket kell majd megtartania. Egy fészekalapból és az azt tartó állványból áll. Üresen kihelyezve új, biztonságos fészkelőhelyet kínálnak a gólyáknak, illetve a vezetékekre épült fészkeket erre ráemelve megszüntethető a fészekhez köthető áramütéses esetek száma. Az MVM Démász Áramhálózati Kft. darus emelőkocsikkal, a felszerelést végző szakembereivel és a gólyakosarak egy részének biztosításával járul hozzá a tevékenységhez. A munkálatok napokon belül befejeződnek, hiszen a gólyák már megkezdték hazatérésüket afrikai telelésükből.

Az idei beavatkozásokkal érintett települések:

Állampuszta, Algyő, Bácsalmás, Bugac, Balástya, Bugacpusztaháza, Csólyospálos, Domaszék, Érsekcsanád, Fülöpszállás, Gara, Hajós, Harta, Jászszentlászló, Kalocsa, Katymár, Kecskemét, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa, Kömpöc, Kunbaja, Kunpeszér, Madaras, Mórahalom, Szabadszállás, Soltszentimre, Tatárszentgyörgy, Zsombó.