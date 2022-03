A Wojtyla Barátság Központba járó szegények csütörtökön az ebéd előtt megismerhették Helvécia nagyközséget is. Az ebédre érkezőket Farkas Pál, a Wojtlya munkatársa köszöntötte, majd átadta a szót Balogh Károlynak, aki felidézte a nagyközség 130 évre visszatekintő múltját. Az 1892-ben alapított Helvéciára akkor mintegy 190 családot telepítettek be a Balaton felvidékéről. Ma már több mint ötezren lakják a települést, mely infrastruktúra és intézményi szempontból is jól ellátott. Az elmúlt hónapokban 150 új építési telket adtak el. Sokan, főként kisgyermekes fiatal párok választják új otthonuknak a települést.