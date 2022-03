Már maga az ültetés is jelzi, hogy itt a helyi közösségért történik majd valami fontos esemény, ezért minél több, a környezetéért, a jó levegőért tenni kívánó önkéntest szeretnének bevonni a munkába. Múlt hétvégén lezajlott azoknak az oktatása, akik az egészet koordinálni fogják a helyszínen, és már lehet jelentkezni az ültetésekre is. Összesen négy turnus lesz: március 19-én, szombaton és március 20-án, vasárnap is kettő-kettő, a délelőtti 9-től 12 óráig, a második 13-tól 16 óráig. Március 21-én, az erdők világnapján pedig az iskolák fognak ültetni. Ha esetleg az időjárás közbe szólna, március 26–27-re tűzték ki az esőnapokat. Önkéntesnek jelentkezni a következő oldalról nyíló űrlap kitöltésével lehet: www.10milliofakecskemet.hu/erdopark. A szervezők háromszáz önkéntesnek tudnak biztosítani eszközt az ültetéshez, de azért kérik, hogy aki tud, egy ásót és egy vödröt vigyen magával.