Három külterületi utat fejlesztenek a következő hónapokban Helvécián. Az egyik, a legjelentősebb a nagyközséget Kecskeméttel összekötő Kiskőrösi út, melynek egy része már aszfaltozott korábbi pályázatok jóvoltából. A másik fejlesztés a Köcsög csárda útját, a harmadik a Jusztin dűlőt érinti. Mindezek 478 millió forintos összköltséget jelentenek Helvéciának, melyhez a Vidékfejlesztési Program keretében 300 millió forintot nyertek el, a többit saját forrásból biztosítják.

A pályázati sikerről szerdán délután tartottak sajtótájékoztatót a polgármesteri hivatalban, majd a jelenlévő vendégekkel közösen megtekintették az érintett területet. Balogh Károly, Helvécia polgármestere mindenkinek köszönetét fejezte ki, aki hozzájárult e régi álmuk megvalósulásához. A Kiskőrösi út mindig is fontos útvonal volt, 1800-as évek végén is már ezen az úton jártak be a kecskeméti piacra a telepesek, később pedig hadiútvonal volt.

Helvécián egyre többen élnek, a lakosság száma már meghaladta az 5000 főt.

A helyi és átmenő forgalmat egyre kevésbé bírják a meglévő utak, így nagyon fontos, hogy fejlesszék ezt a külterületi utat, mely Kecskeméten, a Kiskőrösi út-Bajnok utca csomópontba torkollna be. Ezáltal a település központjából rövidebb úton érhető majd el Kecskemét. Amint megépül, kiváló levezető út lesz, ehhez jön még a Köcsög csárda útja és a Jusztin sor, melyek tovább segítik, hogy a forgalom egyenletesebbé váljon. Mentesítve ezzel a kecskeméti és ballószögi forgalmat is.