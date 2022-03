— Először a szemetelők által odahordott hulladékot és sittet kellett elszállítani. Ez több mint 100 köbméter törmelék elszállítását jelentette. A fő- és melléképületek ki lettek takarítva. Tetemes mennyiségű könyv is maradt az utókorra. A még napjainkban is érvényes tudást tartalmazó szakkönyvek az egyetem könyvtárába kerülnek. A három épületből álló együttes és a présház felújítás utáni használatára számtalan ötlet van. Laboratórium, bormúzeum, rendezvényház is helyet kaphat bennük — írta közösségi oldalán a képviselő.

A körülbelül tíz éve bezárt, egykor szebb napokat látott kutatóállomás sorsára egy nyugdíjas okleveles építészmérnök, Szarka Miklós hívta fel a figyelmünket 2020 nyarán. Ő régebben borversenyek zsűritagjaként sokszor járt a gyönyörű környezetben lévő intézményben, és megdöbbent, mennyire lepusztult. A parkot felverte a gaz, több fa kiszáradt, a növényzet elburjánzott. Akkori riportunkban bemutattuk: az állam tulajdonában lévő, őrzés-védelem nélkül hagyott műemléki jellegű épületek ablakai betörve, az ajtók felfeszítve: mindenhol a vandál rongálások és a módszeres fosztogatások jelei voltak láthatók.

A házak hívatlan látogatói láthatóan a fémre utaztak, azt keresték mindenhol, ezért szaggatták ki az elektromos vezetékeket a falból.

Az ott maradt, tudományos munkához kapcsolódó tárgyak kevésbé érdekelték a tolvajokat: a könyveket, folyóiratokat, diafilmeket, kémcsöveket a polcokról a földre szórták, a bútorokat felborogatták, a nyomtatókat, írógépeket megrongálták.

Szarka úr először is lelakatolta a kaput, és feliratot helyezett ki, miszerint engedély nélkül belépni tilos, tette mindezt azért, hogy lehetőség szerint megóvja az ingatlant az illetéktelen behatolóktól, ha már ezt a tulajdonos elmulasztotta. Másrészt nemcsak szerkesztőségünket értesítette, hanem írt javaslatokat a hasznosításra a Nemzeti Földügyi Központnak, felvette a kapcsolatot a kecskeméti önkormányzattal, a Neumann János Egyetemmel és a megyei építészkamarával is. Mindezt önszorgalomból, civilként, időt és energiát rááldozva, a régi szép emlékek iránti nosztalgiából és főleg a tudományos értékek, a Miklóstelepen egykor zajlott szőlészeti-borászati tevékenység iránti tiszteletből, hogy megmentsen belőlük valamit az utókornak.

Tavaly májusban dr. Salacz László országgyűlési képviselő vezetésével több mint húsz önkéntes jelent meg a kutatóintézetnél, és kezdtek neki a fűkaszálásnak, az épületeket benőtt növények eltávolításának, a szemét összeszedésének. Salacz László akkor elmondta: ma már csak egy milliárdos nagyságrendű beavatkozás, felújítás mentheti meg az enyészettől a kutatóintézetet. Hangsúlyozta: nem lehet tovább várni, napról-napra romlik az ingatlan állapota, és a további késlekedés azzal járhat, hogy visszafordíthatatlanul károsodik. Azóta csönd volt az ügyben, de úgy tűnik, most újra van előrelépés.