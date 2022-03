Az élet minden területén gyarapodott az elmúlt időszakban Kunszállás. Gyarapodott lélekszámában, beruházási és gazdasági szempontból és infrastruktúrájában is – mondta köszöntőjében Almási Roland Márk, polgármester. A településvezető örömmel számolt be arról, hogy tavaly harminc újszülöttel gyarapodott a község. A gyermeklétszám emelkedése pedig indokolta az előző évben átadott óvodabővítést és a most épülő bölcsőde kialakítását is.

– Azt tapasztaljuk, hogy az itt született fiatalok nagy százalékban helyben maradnak, vagy visszatérnek, itt alapítanak családot. Van helyben jövőképük, úgy érzik érdemes itt maradni, hisz a a városok közelsége biztosítja a munkalehetőséget, megélhetést, településünk pedig egy élhető, biztonságos életteret nyújt számukra. Ugyanakkor a helyieken kívül is egyre több család választja Kunszállást új lakóhelyéül. Ezt szemlélteti a falu határában kialakított teleblokk is. Egy év alatt az 51 telekből eddig 43 telek kelt el – részletezte a polgármester, aki arról is beszélt, hogy Kunszállás méretéhez képes kiemelkedő gazdasági potenciállal bír, hiszen többek között a faluban működik az ország egyik vezető gabonamalma, illetve az egyik legnagyobb pékipari vállalkozás és rajtuk kívül mintegy 170 kisebb-nagyobb egyéni és társas vállalkozás. Az általuk befizetett iparűzési adónak köszönhetően pedig komolyabb fejlesztési célok valósulhatnak meg a településen.

A polgármester hangsúlyozta, a most elkészült útfelújítással a kunszállásiak évtizedes álma vált valóra. A most átadott 5401-es számú útszakasz kicsivel több mint 4 kilométeres szakasza teljes körű felújításon esett át. Hamarosan pedig folytatódnak a munkálatok Kiskunfélegyháza irányába, ahol hasonló minőségben fog az út elkészülni.

Az M5-ös autópálya csomópont új távlatot nyithat meg.

– Ez az útfelújítás azonban messze túlmutat önmagán, valójában jelképesen résnyire nyit számunkra egy ajtót. Egy ajtót, melyet a reményeink szerint az elkészülő M5-ös autópálya csomópont fog szélesre tárni és a település számára eddig elképzelhetetlennek hitt távlatok nyílnak meg mind civil, mind gazdasági szempontból. Pontosan látjuk az ebben rejlő lehetőségeket. Érezzük a súlyát és a várható kihívásokra reagálni fogunk. A háttérben a településvezetés már készül erre az időszakra. Az új rendezési terv már ezt is figyelembevéve fog elkészülni és mindent el fogunk követni, hogy Kunszállás a következő időszak nyertesei közé tartozzon – összegezte Almási Roland Márk.

Mosóczi László, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár az átadáson elmondta, 2010 óta több mint 6500 kilométeren állítottak helyre főként mellékutakat az ország minden részében. Mint fogalmazott: évtizedes karbantartási lemaradást kell ledolgozni, miközben eddig példátlan tempóban bővítik az úthálózatot.

– A kormány a vidék lakosságmegtartó képességének erősítése érdekében cselekszik az alsóbbrendű úthálózat korszerűsítéséért. Tavaly az eredetileg tervezett ezer kilométerhez képest negyedével több útszakasz újult meg, vagy kezdődött el a rendbetétele. A Magyar Közút 2021-ben megindított beruházásaiban mintegy 480 szakasz újul meg összesen 1276 kilométeren, ami évtizedes útfelújítási rekordnak számít. A fejlesztések összértéke meghaladja a 220 milliárd forintot, a ráfordítások felét a kistelepülési életminőség emelését célzó Magyar Falu Program biztosította – sorolta az államtitkár. Hozzátette, a tervek szerint idén még nagyobb lendülettel folytatják az főutak és mellékutak felújítását, összesen több mint másfélezer kilométeren újulhatnak meg útszakaszok. A 300 milliárd forintot meghaladó összértékű beruházások túlnyomó többségét a gazdasági növekedésnek köszönhetően a hazai költségvetés terhére valósíthatják meg.

– Jó érzés most itt állni, mert el tudom mondani, hogy a választókerületbe soha ekkora összeg még nem érkezett mint az elmúlt esztendőkben: 160 milliárd forint és ebből 63 milliárd forint útépítésre – hangsúlyozta a kunszállási átadáson Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője. Majd arról beszélt, hogy az országban még nagyon sok halmozottan hátrányos helyzetű település van. Kunszállás azonban előnyös helyzetű település. Sőt, ha az autópálya lehajtó megépül, akkor halmozottan előnyös helyzetű település lesz. Mert adott minden ahhoz, hogy valóban kivirágozzon. Hogy a népességmegtartó képessége erős legyen. Hogy vonzerő legyen. Mert így lesznek fiatalok, akik a képességmegtartó népességet jelentik – érvelt a honatya.