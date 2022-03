Dömötör Csaba hangsúlyozta: a biztonságot azért is tartják kiemelten fontosnak, mert az a további országépítő munka és gyarapodás alapvető feltétele. Nincsen gyarapodás biztonság nélkül.



– Bármilyen nehézséggel álltunk is szemben, az elmúlt 12 év az országépítésről szólt Magyarországon – jelentette ki Dömötör Csaba, és ennek alátámasztására elmondta, hogy a megyében 2010-ben 10 százalékos volt a munkanélküliség, ami most 4,6 százalék, de a járvány előtt ez még alacsonyabb volt. A beruházások nagyságrendje közel duplájára nőtt a kormányzás kezdete óta, így közel 300 milliárd forintot tesz ki.

Forrás: Bús Csaba

– Az országépítő munka a helyi fejlesztéseken keresztül is tetten érhető. Tiszakécskén többek között elkészült a Holt-Tisza rehabilitációja, a gyönyörű Nádirigó Tanösvény. Tavaly ősszel újraindulhatott a tiszakécskei kisvasút, óvodai felújításokra is sor került és belterületi kerékpárutak készültek el. Felújították a művelődési ház tereit, új vízitúra megállóhelyet adtak át a Tisza partján és új kilátó is épült. A bölcsődei épület megújul és új szárnnyal is bővül. A hamarosan elkészülő új tanuszoda is a fejlesztések sorát gyarapítja – sorolta az államtitkár Tiszakécske legjelentősebb, általa is meglátogatott kész beruházásait. A választókerületet érintően említette, hogy hamarosan kezdődik az 52-es út négysávosítása és elindul a Kecskemétet Nagykőrössel összekötő 441-es út felújítása is.

– Mindezek bizonyítják, hogy a tőlünk független nehézségek idején is országépítő időszakot élünk és szeretnénk, ha ezt a munkát folytathatnánk

– mondta Dömötör Csaba, kihangsúlyozva, hogy Szeberényi Gyula Tamás képviselőjelölt támogatásával az építkezés korszaka folytatódhat. Mint fogalmazott, a kormány minden támogatást megad a további fejlesztésekhez.



A fórumon előkerült még, hogy hazánknak fontos kimaradni a szomszédunkban zajló konfliktusból és nem szabad a háborúpárti hangokra hallgatni.



Az államtitkár beszédét követően Szeberényi Gyula Tamás és Kovács Ernő is a választások sorsdöntő jellegét hangsúlyozta, amin a további fejlődés és a béke megmaradása múlik.