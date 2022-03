– Az Eötvös József Főiskola új szolgáltatása hozzájárul ahhoz, hogy a hallgatók megfelelő körülmények mellett koncentrálhassanak tanulmányaikra. Nemcsak a gyerekekkel érkező fiatal anyukákra gondoltunk, a szoba az intézményben dolgozó munkatársak gyermekeinek könnyed kikapcsolódását is szolgálja. Célunk, hogy munkavállalóink számára is megteremtsük a kívánt feltételeket, megkönnyítve a munkahelyi és a családi kötelezettségek összeegyeztetését – tájékoztatott dr. Sziláginyé dr. Szinger Ibolya rektor az elkészült baba-mama szoba kapcsán. A szoba különböző családi programoknak is otthont biztosíthat a jövőben, melyek során a szülők minőségi időt tölthetnek gyermekeikkel.