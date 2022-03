Az interneten keresztül olyan nőket kerestek, akik az anyaságban helytállnak, mellette dolgoznak és a munkájukban is valami különlegeset, maradandót hoznak létre. A példaképeket jelölni lehetett és a tíz döntőst szakmai zsűri választotta ki. Megkérdezték elfogadják-e a jelölést, majd arra kérték őket, hogy írjanak magukról egy bemutatkozást, amelyben kitérnek arra, hogyan sikerül összehangolni a családi teendőiket, a szakmai feladatokkal. Győztesnek végül Csernák Krisztinát választották. A díjátadást március 8-án, a nők napján tartották a kecskeméti megyei könyvtárban.



– Bevallom őszintén, hogy nagyon izgultam, mert az indulók között neves kecskeméti nők is voltak, akiket széles körben ismernek a városban – meséli Csernák Krisztina. – A díjátadás alkalmával felhívtak bennünket egyenként a színpadra, mindenkinek adtak ajándékot, felolvasták a rólunk szóló bemutatkozó szöveget. Én maradtam a végére, és akkor már tudtam, hogy megnyertem „Az év női példaképe Bács-Kiskun megyében” elnevezésű versenyt. Az oklevélen és az emlékplaketten kívül egy élmény hétvégét is kaptam a bikali élménybirtokra, ahova a gyerekeimmel fogok elmenni.

A díj segítségével figyelmet kap a munkám, amit elkötelezettséggel, nagy energiával és szívből végzek.

Meg tudom mutatni azt is, hogyan tudom ezt a hivatást a családi élettel összeegyeztetni.

Csernák Krisztina életútja

Csernák Krisztina pszichológusként végzett, azóta is az első munkahelyén dolgozik, a Bács-Kiskun Megyei Oktatókórházban, 2008 óta.

Fontosnak tartja, hogy képezze magát, ezért folyamatosan tanul.

Az elmúlt év őszén egészség-szakpszichológus szakvizsgát szerzett. Nem csak Kecskeméten, de a régióban is ő az egyetlen ilyen végzettségű szakember. Jelenleg pszichoterapeuta szakképzésre jár, mely szintén több éves képzési folyamat. Három évvel ezelőtt kezdett el gyászfeldolgozással foglalkozni, amit sajnálatos módon, a saját életébe is be tudott illeszteni. Ősszel pedig a kórházon belül lehetőséget kapott arra, hogy az intenzív osztály pszichológusa legyen.



Az Igazságügyi Minisztérium másfél évvel ezelőtt indított Kecskeméten egy áldozatsegítő központot, ahova gyakorlatilag bárki az utcáról besétálhat, legyen bármilyen cselekménynek az áldozata is. Krisztina ott is dolgozik, és privát pszichológusként is tevékenykedik. Természetesen a munkája teljes diszkréciót élvez.