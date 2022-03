A kecskeméti fejlesztés összképét árnyalja, hogy a hulladéklerakó közelében azért így is maradtak bőven problémás oszlopfejek, a zoológiai referens szerint egészen a Mártírok útjáig húzódó területen szükség lenne az oszlopok átépítésére. Róbert mutatott is pár ilyen régi típusú oszlopot az Alsóúrréti út mellett. Mindenesetre a legveszélyesebb szakaszon előrelépés történt, de a szakember szerint majd csak a költési időszak után, azaz augusztusban-szeptemberben lehet majd megmondani, a V-karos szerkezetek valóban kielégítő biztonságot nyújtanak-e az áramütés ellen. Az is fontos lenne, hogy a most utólagos szigeteléssel ellátott vezetékek burkolatának állapotára is figyeljen majd a szolgáltató, mert a napfény, az UV-sugárzás, a csapadék és a hőingadozás miatt az anyag gyorsan elöregedhet, és akár pár év múlva már nem nyújt majd kellő védelmet.





A végső, ideális megoldást a középfeszültségű légvezetékek földkábelre cserélése jelentené, kiváltképp olyan vizes élőhelyek közelében, ahol nagyszámú madárcsapatok alacsony magasságban mozognak és a légkábeleknek történő ütközés veszélye is nagy.

Természetvédelmi szempontból ez mindenképpen indokolt lenne, persze a gazdasági megfontolások ezt gyakran felülírják. Nem a vezetékek földbe helyezése a különösen nagy tétel, hanem a trafóházak átalakítása. A nagyfeszültségű hálózat más kérdés, annál már rendkívül nagy költséget jelentene a vezeték földben történő hűtése.



Akár félmillió madár is elpusztulhat áramütés miatt

A 20 ezer voltos veszély persze nemcsak a gólyákat fenyegeti. Tavaly a KNPI szakemberei a kecskeméti szakaszon elhullott egerészölyv, vörös vércse és szalakóta egyedekre is bukkantak, de sok más faj, például sasok, hollók, sőt, kistestű énekesmadarak is rendszeresen áldozatai az áramütésnek.A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által készített statisztikák alapján középértéken évi 140 ezerre is becsülhető az áramütés miatt elpusztult madarak száma hazánkban. De Enyedi Róbert úgy véli, akár a félmilliós becslés sem lehet túlzó, hiszen a megtalálási adatok sok hibával terheltek: az elpusztult egyedeket a dögevők elhordják, a terepviszonyok is jelentősen nehezíthetik a tetemek megtalálását, illetve előfordul, hogy az áramütött madár nem azonnal, hanem később, már távolabb pusztul el.

Drasztikusan lecsökkent a hazai gólyaállomány

Az 1940-es években 14-16 ezer gólyapárt figyeltek meg Magyarországon. A második világháború alatt ez a szám megfeleződött, és a hatvanas évekig is folyamatosan csökkent. Utána sokáig stagnált, a 2014-es cenzus 5600-5800 párt állapított meg, de 2019-re már csak 4000 pár maradt. Az öt év alatt bekövetkező óriási visszaesés sok tényezőre vezethető vissza, így a nagytáblás mezőgazdaság élőhelyeket megsemmisítő hatására, a vegyszerek túlzott használatára, a rovarok és egyéb táplálékállatok számának csökkenésére, a klímaváltozás miatti szárazodásra, a vizes élőhelyek zsugorodására és az áramütés okozta elhullásokra. Az MME évi száz gyűrűzött áramütött gólyáról tud, ha ehhez hozzávesszük, hogy a hazai gólyaállomány körülbelül tíz százaléka van meggyűrűzve, akkor évente akár ezer áramütés miatt elpusztult gólyát is lehet valószínűsíteni.

Ködös időben és sötétben a vezetékek is veszélyt jelentenek

A nagytermetű, rosszul manőverező madarak - például a túzokok - vagy a nagy csapatokban repülő fajok, így például a partimadarak, darvak esetén a légvezetékek miatt is lehet aggódni, hiszen ha ennek nekiütköznek, az életük végét jelentő sérülést szenvedhetnek. A szolgáltatók fényvisszaverő színes eltérítőket helyeznek ki, hogy jelezzék a szárnyasoknak a veszélyt, sajnos azonban ködben vagy éjszaka ezek nem elégségesek. Előremutató, hogy a túzok védelmében az elmúlt években az MVM Démász 35, az E.ON csaknem 30 kilométer középfeszültségű légvezetékszakaszt helyezett földbe a Felső-Kiskunságban, ezzel megszüntetve a térségben a fokozottan védett faj egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezőjét.