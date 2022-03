A főiskola megújult épületeinek átadó ünnepségén jelen volt Zsigó Róbert államtitkár, Baja és térsége országgyűlési képviselője, dr. Maruzsa Zoltán államtitkár, dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Hajdú Miklós alpolgármester.

Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya rektor köszöntőjében felidézte a főiskola történetét. Az épület alapkövét 1872 augusztusában tették le, 1973-ban elkészült az A épület nyugati szárnya, 1904-ben pedig a C épület is, ahol az ünnepséget tartották.



– Az azóta eltelt időszakban voltak ugyan felújítási munkálatok, korszerűsítések, de olyan nagyszabású felújítás nem volt, mint amilyen az utóbbi években megvalósult. Az Eötvös József Főiskola A és C épületének és kis tornatermének energetikai fejlesztései 2019-ben fejeződött be. Kialakítottuk a kortárs galériát, ahol jelenleg is vagyunk. További fejlesztésként kialakítottuk a baba-mama szobát, amely hallgatóinkat, dolgozóinkat hivatott szolgálni, ezzel is segítve őket tanulmányaikban, munkájukban. A leglátványosabb felújítás az A és C épületek tetőcseréje és homlokzati rekonstrukciója volt. Büszkék lehetünk a gyönyörű épületeinkre amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy hallgatóink, oktatóink, dolgozóink még jobban érezzék magukat főiskolánkon. A korszerű minőségben megújult épületek, minőségi oktatással párosulnak, amellyel Eötvös József szellemiségét képviseli – fogalmazott köszöntőjében Dr. Szilágyiné dr. Szinger Ibolya

Zsigó Róbert az átadó ünnepségen megtartott beszédében kiemelte, hogy szerencsére az elmúlt években sok átadáson vett részt, mert a közösen megálmodott projektek közül elég sokat sikerült megvalósítani.



‒ Annyit elárulok, hogy a szívemhez igen közel álló változásnak vagyunk most tanúi, mert fontosnak tartom, hogy sikerült elvégezni azt a munkát, amelyet elterveztünk néhány esztendővel ezelőtt ‒ fogalmazott Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy még nem fejezték be teljesen a munkát, még sok a teendő, de mégiscsak sikerült az elmúlt esztendőkben előre lépni sok mindenben.



‒ Sikerült bebizonyítani, hogy a főiskola képes önállóan működni. Az intézmény 1,1 milliárd forintból újult meg. Megszépült a tanítóképző bölcsője, köszönet és hála mindenkinek a munkáért ‒mondta Zsigó Róbert.

Az épületátadó fontos mérföldkő az Eötvös József Főiskola életében, egyben szimbolizálja a kormány szándékát a magyar felsőoktatás egészének megújítása tekintetében is, hangzott el az eseményen. Dr. Hankó Balázs hangsúlyozta, hogy a főiskola fejlesztése fontos ágazati és kormányzati cél. A főiskola a felújítás során nemcsak biztonságosabb, egészségesebb, de környezetbarátabb intézményként működhet tovább.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár beszédében felidézte a 20 évvel ezelőtti történéseket. Személyes élményeiből kiemelte, hogy korábban voltak olyanok, akik tartottak attól, hogy a születésszám csökkenésével az intézmény jövője veszélybe kerül, és örömét fejezte ki hogy nem a borúlátóknak lett igaza.



‒ A jelenlegi adatok szerint az Eötvös József Főiskolából kikerülők 83 százaléka a magyar köznevelésben dolgozik. Az európai szakoktatásban ez 30 százalék. Nekem ez egy jó bizonyíték arra, hogy kiváló munka folyik az intézményben ‒ emelte ki dr.Maruzsa Zoltán.