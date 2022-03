A Kisfái Közösségi Ház megépítésével a városrészben élők régi álma vált valóra. Az 150 négyzetméteres épület a város támogatásával épült fel, de a helyiek is jelentős mértékben hozzájárultak a megvalósulásához.

Az avatóünnepségen dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester köszöntötte elsőként a megjelenteket, beszédében gyermekkori emlékeit is megidézte.

– Ötven éve jártam ezen a területen először. Édesapám a Törekvés TSZ-ben dolgozott, melynek itt volt egy irodája. Akkor úgy éreztem a világvégén vagyunk, ahol már csak mezőgazdasági termelés folyik. Azóta többször jártam Kisfáiban. Tíz éve, Sipos Lászlóval, a térség önkormányzati képviselőjével együtt jártam be a területet, melyen akkor már számos ház állt. Már akkor igény mutatkozott egy közösségi tér kialakítására. Az igény azonban nem elegendő, ehhez mindig kellenek a tettek, lelkes emberek, akik elindítanak egy folyamatot. Itt is ez történt, és tíz év alatt fokozatosan kinőtte magát ez a nagyon szép közösségi tér. Korábban készült már játszótér, színpad, sportpálya és most ez a csoda, ez a gyönyörű közösségi ház. Eddig is számos városrészi rendezvényt tarthattak meg itt a helyiek, de végre nem lesznek kitéve az időjárás viszontagságainak. Sipos László képviselőnek és a Kisfáiért Közhasznú Egyesületnek közösen jár a gratuláció, közösen érték el évek alatt ezt a szép közösségi tér kialakítását – mondta az alpolgármester.

Ezt követően Tapodi Zsolt, a Kisfáiért Közhasznú Egyesület elnöke személy szerint is köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a közösségi ház felépítéséhez. A 150 négyzetméteres modern épület egy év alatt készült el, 35 millió forintért. Ez a kedvező ár annak volt köszönhető, hogy mindenki kedvezményes árat számított fel, többen önkéntesen ajánlották fel kétkezi munkájukat.

– Külön kiemelném Sipos László képviselő mellett Dudás József barátunk nevét, aki sajnos már nem lehet velünk. De egykoron még ő indította útjára a közösségi tér kialakítását. Ha most itt lenne, biztosan azt mondaná „Bizony megérte a fáradtságot!” – jegyezte meg Tapodi Zsolt.

A szalagátvágás előtt egy másik nagyon szép kezdeményezésről is számot adtak. Sipos László 12. választókörzetében működő egyesületek 1,5 millió forintot gyűjtöttek össze, és utaltak el Ukrajnába, Beregszász város számára.

A családi nap további részében a nyárlőrinci ovisok táncoltak, a kecskeméti Mátyás Citerazenekar tagjai zenéltek, Tari Renáta szintetizátorozott, valamint a Kutyával Egy Mosolyért Egyesület tagjai sok-sok kutyával tartottak bemutatót.