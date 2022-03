Elmondta, nagyon hálás a támogatásért, hiszen ez az összeg kislánya közel kétéves fejlesztésére lesz elegendő. Mint arról beszámoltunk, Kis Timike hazánk egyik legkisebb súllyal született babája, 24 hét 6 napos terhességi idő után, sürgősségi császármetszéssel jött a világra, súlya nem érte el a 300 grammot, hossza pedig alig haladta meg a 20 centimétert.

A kislány és családja küzdelmekkel teli időszakon van túl és még nagyon sok műtét, fejlesztés vár rájuk. Timike történetét megismerve az egész város összefogott és készült a nőnapi jótékonysági sütivásárra. Vállalkozók, magánszemélyek, iskolák, szülői közösségek, egyesületek, környékbeli települések ajánlották fel a segítségüket.

Félegyháza több pontján is kihelyeztek adománygyűjtő perselyeket, így akik nem tudtak részt venni a sütivásáron, azok oda is elhelyezhették támoga­tásaikat.

A félegyházi jótékonysági kezdeményezésről hallva a Koramentorház szakemberei is felajánlották segítségüket. Szegedről és Gyuláról is érkeztek mentorok, hogy jelenlétükkel is támogassák az eseményt, sőt sok-sok süteményt is hoztak, amit szintén koraszülő anyukák sütöttek. Tompai Tímea az adományátadása után elmondta, egyelőre nem tudják, hogy meddig kell Timikét gyógykezelésekre hordani.

Az orvosok szerint egy életen át fejlesztésre szorul majd. Az édesanya azonban bizakodó. Mint mondta, amikor kislánya 300 grammal megszületett, akkor senki nem hitte, hogy egyszer bármit is csinálni fog. Most pedig kis segítséggel már járni is tud. Sőt, néha olyan akaratos, hogy alig bír vele. Tele van életerővel.