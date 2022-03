Lezsák Sándor országgyűlési képviselő az átadási ünnepségen úgy fogalmazott, hogy aranykort érlelő időt élünk. Mert ilyen beruházások, fejlesztések az elmúlt évtizedekben nem voltak. És aranykort érlel az idő itt, Lakiteleken. A honatya szerint, a település első épületének megújulásával együtt óhatatlan, hogy az itt dolgozók is mindennap megújuljanak.

Fontos, hogy legyen bennük erő, lendület és egészség, mert nem mindegy, hogy milyen környezetben és milyen lélekállapotban fogadják az ügyfeleket.

Az országgyűlési képviselő arról is beszámolt, hogy a választókerületbe az elmúlt időszakban 160 milliárd forint érkezett fejlesztésekre a költségvetésből. Ebből 63 milliárd forintot útfejlesztésekre fordítottak.

– Jó érzés tudni azt, hogy Lakitelek és térsége több mint 13 milliárd forintot kapott fejlesztésre az elmúlt időszakban. Ezenkívül százmilliós nagyságrendben kaptak támogatást a Népfőiskola Alapítványtól a helyi civil szervezetek és ösztöndíjasok – sorolta a honatya.

Végezetül arról beszélt, hogy bár feszültségekkel teli életet élünk, de ha a község házában rend, nyugalom, békesség és megértés van, akkor a bajok nagy részét el tudjuk hárítani. Nem fedjük el a bajt, de nem is növeljük. Lakiteleknek jövője van. És ez a jövő kell, hogy szolgálja az itt élőket, mert nem ok nélkül gyarapodik a település lélekszáma. Vonzó hely Lakitelek. Maradjon az is – foglalta össze Lezsák Sándor.