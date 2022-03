Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője köszöntőjében kiemelte, hogy a kormány egyik legfontosabb célja az elmúlt években az volt, hogy fejlessze a településeket, köztük a kistelepüléseket is. Ennek célja, hogy az itt élők is a megfelelő színvonalon tudják igénybe venni azokat a szolgáltatásokat, amiket az önkormányzat és az állam nyújt. A másik, hogy az itt élő családok lehetőleg helyben találják meg számításukat.



– Azt gondolom, ha visszaemlékszünk az elmúlt néhány esztendő fejlesztéseire, láthatjuk, hogy Bácsbokodon is nagyon sokat elértünk. Sikerült átadni a mini bölcsődét, felújítottuk a templomot, a konyhát, a faluházat, ma pedig átadhatjuk a felújított polgármesteri hivatalt – fogalmazott Zsigó Róbert.

Mint hangsúlyozta, van még dolog bőven, mert tovább szeretnék folytatni a munkát. Jelenleg is folyik a Baja és Bácsbokod közötti úton a felújítás, az utolsó 1,7 kilométeres szakaszon. Szeretnék felújítani a Bácsbokod és Bácsborsód közötti utat is.



– Én azért szeretnék dolgozni a jövőben is, hogy Bácsbokodon is jobb legyen élni. Ha ebben a munkában szükségük van rám, akkor továbbra is számíthatnak rám. Megtisztelő önökkel, önökért dolgozni – zárta beszédét Zsigó Róbert.