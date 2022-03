Elsősorban az elmúlt évek plakátjait ajánlják ki, nem feltétlen blockbusterek kerülnek a választékba, de például a művészeti vetítések, nagy rendezők – Woody Allen, Pedro Almodóvar – plakátjaihoz is hozzá lehet jutni, valamint a Mindörökké című film kapcsán a film rendezője, Pálfi György által dedikált plakátokhoz is. A börzék az előadások előtt egy órával kezdődnek és a film végéig tartanak. Aki csak a börze miatt érkezik, az előadás közben is vásárolhat plakátot.