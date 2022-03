A Magyar Tudományos Akadémia egyik doktora szavaival kezdte köszöntőjét Zsigó Róbert:

– Ha meg akarjuk érteni az ember lényegét, mindenek előtt a múltjával kell tisztában lennünk – hangzott el. – A múltunk hozzánk tartozik. Nem olyan szembetűnő, de mégis kikerülhetetlenül hatással van személyiségünkre. Így van ez személyes történelmünkkel és azzal a történelmi örökséggel is, amely nemzetté kovácsol bennünket – tette hozzá a honatya. A kommunisták, élükön Rákosi Mátyással és Kádár Jánossal, bűntetteik eredményeként félelemmel telt meg hazánk légköre, hangzott el az eseményen. Ebben az időszakban mindenki tartott valamitől. Félt a rendszer bosszújától, a beszélgetésektől. Volt, aki a kérdésektől, volt, aki a válaszoktól. Féltek a megérkező fekete autótól. – Nem véletlen a szállóige, ami úgy hangzik: „Érted jöttünk elvtárs, nem ellened.”

A történelem egyik legfontosabb tanulsága, hogy akkor is a miénk, ha nem vagyunk rá túl büszkék. Ebben az esetben egy dolgot tehetünk: tanuljunk belőle minél többet, hogy szörnyűségei soha ne ismétlődjenek meg. Hogy ne kelljen félnünk, se gyerekeinknek, se unokáinknak – mondta Zsigó Róbert köszöntőjében.

Zsigó Róbert országgyűlési képviselő. Fotó: Márton Anna

A jelenlévőket Nyirati Klára polgármester is köszöntötte, aki rendhagyó történelemórának nevezte a kiállítást. Hangsúlyozta, hogy lassan felnő az a generáció, akik számára a Recski haláltábor történelem. Kiemelte a rettegést, a félelmet, amivel szembesülhettek a recski táborlakók. Jó okot adott a tábor létrehozására az az eszme, hogy azokat az embereket, akik felelősek a zsidók üldözéséért meg kell büntetni. Mindannyian tudjuk, hogy ez csak kifogás volt. Az akkori magyar világot a szovjet rendszer uralta. A Gulághoz hasonlóan Magyarországon is létrehozták a recski haláltábort, ahova olyanok is bekerültek, akiknek semmi közük nem volt a II. világháborúban elkövetett bűnökhöz. – Bekerült akkor fiatal és idős, költő, művész, hétköznapi átlagember – fogalmazott a polgármester. Feltette továbbá a kérdést, hogy hogyan és miért kerülhetett erre sor? Végül ő is felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy ez a borzalom soha ne ismétlődjön meg.