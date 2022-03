A sükösdi központú gazdaságot egykoron szinte a semmiből hozták létre, és idővel a megye egyik legeredményesebb mezőgazdasági üzeme lett. A tárlatnyitón Gonda János, aki egykoron maga is ott dolgozott, idézte fel a gazdaság történetét. A környéken szinte minden családnak volt kötődése a céghez, ami a fennállásának évtizedei alatt rendkívül sikeresen működött.

– A kiállítás anyagát most olyan hajósi fiatalok gyűjtötték össze, akik még nem is éltek akkor, amikor a Hosszúhegyi Állami Gazdaság megszűnt. Nekik történelem, nekem pedig emlék – fogalmazott Gonda János, aki úgy vélekedett: azóta sem sikerült olyan eredményeket elérni, mint egykoron. A Hosszú­hegyi Á. G. a mezőgazdaságban és a kapcsolódó üzletágakban is meghatározó volt. A térségben nem volt olyan település, ahol ne működtettek volna boltot, de a szőlőtermesztésben, a borok készítésében, a pezsgőgyártásban, a sertésnevelésben és -feldolgozásban is meghatározóak voltak a piacon.

A régi időkre emlékeztető fotók sokasága mellett olyan kordokumentumok is helyet kaptak a tárlókban, mint például a palackozóüzem dolgozóinak névsora, amiből kiderül, hogy a részleg 1981-ben 120 embernek adott munkát.

– Az egyik legrégebbi oklevél, amit Kovács Róbert borász hozott a kiállításra, 1959-ből származik. Egy megyei borversenyen az állami gazdaság 1958-as Hosszúhegyi kadarka bora „jó helyezést” ért el – mutatta Bohner Mónika turisztikai referens, akitől megtudtuk, hogy a tárlat az év vé­géig látogatható.