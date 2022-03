– Szüleid tervezték a nagy családot?

– Igen is meg nem is, mert Istenre bízták, hogy Ő hány gyermeket ad, és persze az Ő ajándékaként fogadtak minket. Édesapám, László informatikusként dolgozik, de a Csongrádi Baptista Gyülekezet vezetője is, édesanyám pedig végzettsége szerint ápolónő és gyógypedagógiai asszisztens, de jelenleg GYES-en van. A baráti köreinkben pedig vannak tőlünk is nagyobb családok. Nyaranta mindig elmegyünk egy felekezetközi keresztény táborba, ahová sok nagycsaládos jár, van olyan család is, akik 16 gyermeket nevelnek.