A nyolc fiatal a 13. Hadkiegészítő Toborzó Irodájának szervezésében, március 15-i nemzeti ünnepünk közeledtével végezte a sírszépítés nemes feladatát. Gáldonyi Sándor őrnagy, az iroda vezetője elmondta, hogy feladatuk a honvédelmi nevelés keretébenbemutatni számukra a honvédség életét és az általa kínált lehetőségeket.

Ebbe illeszkedik a hadisírgondozás és a honvédelmi nevelés programja, melynek keretében a diákok teljesíthetik 50 órás közösségi szolgálatukat.

Gáldonyi őrnagy hangsúlyozta, hogy kiváló kapcsolatot ápolnak a református temetővel, Zilahi Kálmán temetővezető és munkatársai nagyban segítik a szolgálat megvalósulását. Az őrnagy kiemelte, hogy a keddi alkalom arra is jó volt, hogy a fiatal generációban is élőn tartsa a ‘48-as hősök emlékezetét. Ehhez két rövid, interaktív történelemóra is hozzájárult:

Vetéssy Katalin aranydiplomás tanár, nyugalmazott igazgató ükapja, dr. Sárközy István, Kecskemét korábbi alpolgármestere ‘48-as tűzmesterként szolgáló dédapja történetét elevenítette fel a 11. és 12 osztályos tanulóknak.