A levélből kiderült: idén 43 helyszínen jöttek össze egy időben Wass Albert tisztelői, Clevelandtől Anglián, Felvidéken és Erdélyen át Budapestig. Wass Albert munkássága olyan kincsesbánya, amely mindig tud friss útmutatót adni, legyen az sorskérdés vagy egyéni útkeresés. 2022-ben is időtállóak a művei. Van miért olvasni, a művek a szívet lélekkel feltöltő üzenetek. Napjainkban nehéz élethelyzeteket kell megélni, korszakváltás részesei vagyunk. Sokszor a változás nem fájdalommentes, de van, hogy kell a régi lebomlása valami újhoz. Ahogyan Wass Albert is utalt rá: semmi sem történik velünk ok nélkül. A következőket írta: „Most tanultam meg, hogy nem arra kérem Istent, hogy teljesítse azt, amit én elterveztem, hanem hogy segítsen megérteni, mi az értelme annak, amit ő tesz velem.”