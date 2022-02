Greguss Viktor, az egyesület munkatársa mutatta meg lapunknak a szánkóval letaposott területeket.

– A kijárt és kijelölt útvonalakról letérni tilos, amit több tábla is hirdet – figyelmeztetett a környezetvédelmi szakember, aki azt kérte a Kiskunsági Nemzeti Park nevében is a területre látogatóktól, hogy télen is vigyázzanak a közös természeti értékekre. Greguss Viktor szánkózásra e helyett a sóstói kilátódombot és a tó közelében található egykori lőtér területét javasolta, amelyek alkalmasak a téli sportolásra is.