Megtudtuk azt is, hogy az oktatási intézményeken és kórházakon kívül az OTP Bank a Koraszülött Alapítványnak 4 millió forint adományt biztosít, támogatva a szervezet koraszülöttmentéssel, valamint a koraszülöttek és gyermekek ellátásával kapcsolatos tevékenységét. Morvai Szilveszter azt is elmondta, hogy a pénzintézet kiemelt figyelmet fordít a társadalmi felelősségvállalásra is, lehetőségeihez mérten részt vesz a járvány okozta károk enyhítésében is, ezért az internetes felületein elérhetővé tette az adományozási funkciót. Ezáltal ügyfeleiknek lehetőségük van támogatni a civil szervezetek és helyi közösségek munkáját.