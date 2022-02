A településen átadták az új, hét férőhelyes mini bölcsődét is, ami az Arany János utcai háromcsoportos német nemzetiségi óvoda bővítésével egy új épületszárnyban lett kialakítva. A csávolyi önkormányzat 59,42 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív keretében erre a célra, amelyhez az önkormányzat saját forrásból további közel 8 millió forintot tett hozzá. A mini bölcsődében egy csoportszobát alakítottak ki, mosdóval és pelenkázóval, valamint raktárhelyiségek és egy nevelői szoba is helyet kapott. A beruházás során az óvoda épülete is energia hatékonyabb lett, valamint egy tálalókonyhát és egy nevelői szobát is kialakítottak.

Az új mini bölcsőde hét férőhelyes Fotó: Pozsgai Ákos