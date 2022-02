– Talán nem is gondolnánk, de a viszonylag enyhe telek miatt fontos a parazitamentesítés is. Mivel nincs tartós hideg, nem fagynak el a kullancsok, és sajnos télen is rendszeresen találunk kullancsot a kutyákban – mondta Szabó Attila, és hozzátette, hogy ez persze ne tartsa vissza a gazdákat a sétáltatástól, mert mint az év egészében, télen is kiemelten fontos a megfelelő mennyiségű testmozgás a kutya számára.