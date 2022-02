Gaál József alpolgármester a csütörtöki közgyűlésen kiemelte: egy úttörő kezdeményezésről van szó, amellyel valamelyest ki lehetne küszöbölni a világszerte tapasztalható óriási mértékű energiaáremelkedés jelentette kockázatot, csökkenteni a kiszolgáltatottságot. Az alpolgármester azt is hangsúlyozta, hogy az energiaközösség illeszkedik a város klímastartégiájában, fenntartható közlekedési stratégiájában megfogalmazott célokhoz. Az együttműködésnek az energiatárolás is fontos része lenne. A konkrét részletek kidolgozása most kezdődik, ha a megvalósíthatósági és megtérülési számítások biztatóak, és a város forrást is tud szerezni a projektre, akkor a nagyívű tervek valóra válhatnak. Gaál József hozzátette: Európa-szerte vannak jó példák hasonló közösségi együttműködésre a villamos energia termelés és elosztás területén.